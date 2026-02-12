Cuatro delincuentes asaltaron la casa de la madre del conductor Sergio Lapegüe en la localidad bonaerense de Banfield. La víctima, Elba, de 90 años y con Alzheimer, se encontraba junto a su cuidadora cuando los ladrones ingresaron a la propiedad, que no tenía las puertas con llave.

Un llamado al 911 alertó sobre el robo y, al arribar, efectivos del Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense se entrevistaron con la cuidadora, una mujer de 54 años, quien relató que cuatro hombres entraron al domicilio y las intimidaron.

Según fuentes de la investigación, los delincuentes sustrajeron 50.000 pesos en efectivo y un teléfono celular. Antes de escapar, y al advertir que la casa contaba con cámaras de seguridad, se llevaron también los DVR para intentar eliminar registros fílmicos del hecho.

🚨 "QUÉ HIJOS DE P..., MIRÁ COMO DEJARON TODO"

- Delincuentes asaltaron la casa de la madre de Sergio Lapegüe en Banfield.

- Dieron vuelta la casa en busca de dinero y golpearon a las cuidadoras de la madre, quien padece Alzheimer. pic.twitter.com/O79FGAK3dU — Vía Szeta (@mauroszeta) February 11, 2026

La causa es investigada por la SubDDI Lomas de Zamora y la UFI N°1 del Departamento Judicial local, a cargo de la fiscal Carla Furnigo. Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sospechosos y reconstruir la ruta de escape.

Lapegüe llegó a la vivienda poco después del asalto y grabó el estado en que quedó la casa. “Rompieron todo… vaciaron todo… buscando plata”, expresó con visible indignación en un video. El conductor relató que, al salir de su trabajo, pasó por la puerta del domicilio sin advertir que los delincuentes estaban adentro. “Yo pasé de casualidad, salgo de América del programa, paso por la puerta y estaban los delincuentes adentro, yo ni cuenta me di”, contó.

En su testimonio, señaló que su madre fue maltratada durante el asalto. “Le pegaron, la maltrataron, le vendaron los ojos. No les importa nada”, dijo. También recordó que no es la primera vez que su familia sufre un hecho de inseguridad en el barrio: “No es el primero, es el quinto robo acá, segundo de esta violencia”.

El periodista expresó la preocupación compartida entre los vecinos por la reiteración de hechos delictivos. “Estamos con miedo nosotros y los delincuentes sin miedo. Es así. Los que tenemos miedo somos las personas que no robamos”, sostuvo. Además, cuestionó la efectividad del sistema de seguridad en la zona y mencionó la existencia de una garita que es financiada por los propios vecinos.

Pese a lo ocurrido, Lapegüe descartó la posibilidad de mudarse. “Voy a seguir insistiendo con mi barrio. Soy un tipo de barrio, me gusta esto, me gusta estar en mi lugar, con mis amigos de toda la vida”, afirmó.

