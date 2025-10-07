Baradero celebra la Fiesta Provincial del Mate con un curioso concurso de tomadores y cebadores
Del 10 al 12 de octubre, la ciudad bonaerense invita a disfrutar de un clásico que combina identidad, folclore y un clásico argentino, con entrada libre y gratuita.
Baradero se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Fiesta Provincial del Mate, un homenaje a una de las costumbres más arraigadas del país. Durante tres días, el mate será el protagonista de una celebración que reúne a familias, turistas y artistas en el Paseo del Puerto, a orillas del río.
Un homenaje al ritual más argentino
La fiesta nació hace dos décadas como una iniciativa de la comunidad local para rendir tributo al mate, símbolo de encuentro, charla y amistad. Con el tiempo, se transformó en un importante festival cultural.
El evento combina música, danza, gastronomía y tradición, con actividades pensadas para todas las edades. Uno de los momentos más esperados es el concurso de tomadores y cebadores de mate, donde los participantes demuestran su destreza y conocimiento sobre esta infusión tan popular.
La competencia de tomadores consiste en tomar la mayor cantidad de mates sin que se lave la yerba. El concurso de cebadores se basa en la expertise donde un jurado observa que se produzca la espumita, que no se vuelque el agua y que haya quedado la rampita de yerba seca.
También habrá un certamen de chamamé, ferias artesanales y espectáculos en vivo que animarán las jornadas con el sonido del folclore .
Datos claves
Evento: 20ª Fiesta Provincial del Mate
Lugar: Paseo del Puerto, San Martín y Almirante Brown, Baradero
Fecha: Del viernes 10 al domingo 12 de octubre
Horario: Desde la mañana
Entrada: Libre y gratuita
Organiza: Municipalidad de Baradero
Más información:
📘 facebook.com/MunicipalidaddeBaradero
📸 instagram.com/MunicipalidaddeBaradero
