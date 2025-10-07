Baradero se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Fiesta Provincial del Mate, un homenaje a una de las costumbres más arraigadas del país. Durante tres días, el mate será el protagonista de una celebración que reúne a familias, turistas y artistas en el Paseo del Puerto, a orillas del río.

Ads

Un homenaje al ritual más argentino

La fiesta nació hace dos décadas como una iniciativa de la comunidad local para rendir tributo al mate, símbolo de encuentro, charla y amistad. Con el tiempo, se transformó en un importante festival cultural.

Ads

El evento combina música, danza, gastronomía y tradición, con actividades pensadas para todas las edades. Uno de los momentos más esperados es el concurso de tomadores y cebadores de mate, donde los participantes demuestran su destreza y conocimiento sobre esta infusión tan popular.

La competencia de tomadores consiste en tomar la mayor cantidad de mates sin que se lave la yerba. El concurso de cebadores se basa en la expertise donde un jurado observa que se produzca la espumita, que no se vuelque el agua y que haya quedado la rampita de yerba seca.

Ads

También habrá un certamen de chamamé, ferias artesanales y espectáculos en vivo que animarán las jornadas con el sonido del folclore .

Datos claves

Evento: 20ª Fiesta Provincial del Mate

Ads

Lugar: Paseo del Puerto, San Martín y Almirante Brown, Baradero

Fecha: Del viernes 10 al domingo 12 de octubre

Horario: Desde la mañana

Entrada: Libre y gratuita

Organiza: Municipalidad de Baradero

Más información:

📘 facebook.com/MunicipalidaddeBaradero

📸 instagram.com/MunicipalidaddeBaradero