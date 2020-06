"Tenemos la mala noticia de que se han confirmado cuatro casos positivos", informó este sábado por la noche el intendente de Baradero, Esteban "Tito" Sanzio. La ciudad ubicada en el norte bonaerese del corredor de la ruta nacional 9 ya suma seis contagios de coronavirus COVID-19 y anunció nuevas medidas para evitar la propagación de la enfermedad.

La infectóloga Soledad Gaetano explicó que "de los casos confirmados los cuatro casos de personas que presentan coronavirus, hay que decir que dos son contactos estrechos de otras personas que ya eran positivas" y que "una de ellas no tiene nexo epidemiológico" mientras que " la otra se trata de un paciente asintomático que fue hisopado en una empresa privada".

"No se olviden que estamos en una etapa crítica de la enfermedad donde estamos en ascenso de la curva, esperamos que los casos sigan en aumento, que podamos tener algún caso que requiere internación, algún caso complicado y algún caso grave", advirtieron desde el Gobierno de Baradero.

La preocupación más importante, señalaron, es que hay "dos pacientes confirmados que no tienen nexo epidemiológico". En ese sentido, la infectóloga destacó que "si bien todavía la región sanitaria no los considera una zona de transmisión viral pero son dos personas que no han estado en contacto con ningún otro paciente positivo".

Baradero está en fase cuatro, pero el Municipio indicó que "si siguen aumentando la cantidad de personas que no tienen nexo epidemiológico es probable que en vez de avanzar tengamos que volver a una fase previa".

Pidieron mantener el distanciamietno social, no visitar a los seres queridos ni reunirse con personas que no forman parte del círculo de convivencia. "Si tenemos que salir a trabajar, si tenemos que salir hacer alguna compra o algún trámite, hagámoslo la menor cantidad de veces posible", solicitaron.

"Recibimos de manera constante la demanda para habilitar actividades deportivas, actividades de pesca, actividades que tienen que ver con lo comercial", indicó el intendente Sanzio y advirtió: "Es importante entender que en la ciudad estamos más cerca de retroceder al nivel inicial que a avanzar respecto a la fase siguiente".