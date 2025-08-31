Este fin de semana, Baradero estrenó un cartel en el ingreso a la ciudad. La idea era darle una bienvenida renovada a quienes llegaban al distrito, pero el resultado fue todo lo contrario: en redes sociales, los vecinos lo llenaron de críticas y burlas.

El posteo del medio local Th Producciones en Facebook reunió decenas de comentarios de baraderenses molestos. “La entrada a Baradero se cae de a pedazos, tenemos un basural en medio del pueblo… pero al menos tenemos un cartel nuevo y lindo”, ironizó Daniel Báez.

El diseño también fue cuestionado. “Es un espanto, traduzcan para el que entra qué dice”, comentó Myriam Seoane. Otros coincidieron en que es difícil de leer: “Cuando terminás de descifrarlo, ya pasaste de largo”, escribió Verónica Gussoni.

El detalle que más indignó fue que la estructura tapa la imagen de la Virgen, un símbolo muy querido por la comunidad. “Un cartel colorido parece más una burla que una solución”, remarcó Lorena Raggio.

La discusión rápidamente se mezcló con la política. “Pan y circo, se vienen las elecciones”, resumió Julio César Scollo. Para muchos vecinos, la colocación del cartel a pocos días de los comicios es una señal de prioridades equivocadas. Lo cierto es que el nuevo cartel parece que no gustó demasiado.

