Thomas Hidalgo, el vecino víctima de una trompada que lo dejó con fracturas maxilofaciales, radicó la denuncia por el hecho de violencia ocurrido en Ruta 41, en Baradero.

Ads

Ante la policía, Hidalgo deja asentado que el hijo del concejal y candidato actual de Fuerza Patria, Leonardo Bagalá, lo golpea en el rostro. Así se vio además en una cámara de seguridad.

La discusión se habría originado por una discusión y mientras ocurría la instalación de un cartel publicitario en cercanías de la Ruta 41 pensando que era de La Libertad Avanza. La propia víctima del hecho, difundió por redes, el video del momento en que recibe la agresión así como su versión de lo ocurrido.

Ads

Baradero | Testimonio de Thomas Hidalgo, vecino que sufrió una fractura de mandíbula y tiene comprometidos otros huesos tras recibir una trompada por parte del hijo de un concejal. pic.twitter.com/GAcdSfquSP — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2025

En declaraciones a FM Tiempo, Hidalgo dijo que “primero la discusión comenzó con Leonardo Bagala”, el concejal, en ruta 41 y Lugones. "A los pocos minutos me dirijo a mi domicilio y él premedita mi ataque con su hijo: lo manda a mi casa a matarme. Fue una trompada muy fuerte. Yo me desvanezco en el suelo y me provoca todo esto”, refirió.

“Él salió a decir un montón de cosas, pero espero que tenga pruebas de lo que está afirmando. Si hubiese habido algo previo, hubiera venido a hablar conmigo", señaló.

Ads

En el citado medio, el concejal Bagalá respondió que “en realidad, el conflicto lo tiene él” y que le "pone cosas en redes". "Cuando va por la calle me pasa cerca con el auto, me ha puteado delante de mi mujer, siempre está gritándome”. “El viernes doblo en Cardinaux y ruta 41, él estaba con otro chico y me grita cosas. Entonces doy marcha atrás y le digo ‘¿qué problema tenés?’, y me responde ‘no, nada’. Después, cuando me voy, me vuelve a gritar, entonces vuelvo y ahí empezamos una discusión”.

Cuando su hijo se entera, dijo que lo fue a ver a la casa, y el “chico siguió provocando y pasó lo que pasó”. “Yo no avalo la violencia en ningún tipo de sentido, ni verbal ni física”, aclaró.