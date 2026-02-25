Un jubilado de Baradero denunció que recibió una factura de luz por $427.000 entre febrero y marzo, un monto que —según explicó— representa casi la totalidad de lo que percibe mensualmente. El caso se conoció tras su testimonio en la emisora local Fm Tiempo 103.5.

Ads

José Zapata se acercó a los estudios de la radio para contar su situación. “Me vino $417.000: una para pagar ahora y otra en marzo. La factura no llega más a mi casa”, relató al aire. Según detalló, cobra “un poco más de la mínima” y ese mes percibió cerca de $500.000.

El vecino explicó que tiene el medidor nuevo y que las facturas anteriores habían sido de $99.000 y $100.000. “Me dijeron que valoran el consumo del año anterior y la factura no la imprimen más”, agregó, dando a entender que ahora debe consultar el monto de manera digital.

Ads

Puede interesarte

El caso vuelve a poner en debate el impacto de las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires, especialmente en jubilados y sectores con ingresos fijos que quedan desfasados frente a los aumentos.

En un contexto de subas en los servicios públicos y cambios en los esquemas de facturación, situaciones como la de este vecino de Baradero reflejan la dificultad de muchos hogares bonaerenses para afrontar los costos básicos.

Ads