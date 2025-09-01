La Libertad Avanza en Baradero denunció que en los últimos días aparecieron destruidos varios de sus carteles publicitarios. El espacio que encabeza como candidato a concejal el Dr. Carlos Valladares aseguró que la situación se repite cada mañana y calificó el escenario como “la campaña más sucia en la historia de Baradero”.

Ads

“Así amanecemos todos los días”, señalaron desde el sector libertario, al compartir imágenes de carteles tirados dentro de un contenedor. “Nos rompieron todos los pocos carteles que colgamos”, agregaron en declaraciones a Tu Radio Baradero.

En este contexto, Valladares —candidato de La Libertad Avanza en Baradero— pidió que se respeten las reglas de convivencia democrática y aseguró que continuarán con las actividades de difusión pese a las dificultades.

Ads

La polémica por la rotura de carteles forma parte de la disputa electoral en la provincia de Buenos Aires, donde la competencia por la visibilidad en las calles suele estar atravesada por episodios de vandalismo y acusaciones cruzadas entre los distintos espacios políticos.

Ads