Este martes por la tarde una triste noticia conmocionó a todo el partido bonaerense de Baradero. La muerte de un chico de 12 años, “sin intervención de terceros”, enlutó a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Batalla de la Vuelta de Obligado”, que ante la impactante novedad resolvió suspender el dictado de clases durante la jornada de este miércoles.

“Recibimos la triste noticia del fallecimiento de un estudiante de esta escuela. Era alumno de 2° A. Este equipo de conducción acompaña a su familia e informa que el 16/11 el establecimiento permanecerá cerrado en los tres turnos”, reza el comunicado que fue emitido anoche desde la escuela Industrial y que generó fuerte impacto entre padres y estudiantes que concurren a ese establecimiento.

“Sabemos que muchos de nuestros estudiantes deben de estar consternados por esta noticia y queremos poder ayudarlos a atravesar este proceso. A partir del jueves retomaremos las actividades habituales y podrán acercarse a dialogar ya sea con el EOE o con cualquier integrante del equipo de conducción, más allá de todo el abordaje institucional que se pueda realizar paralelamente”, completa el escrito.

En diálogo con LaNoticia1.com, Danilo Gallana -periodista de Tu Radio Baradero-, indicó que luego de que el menor fue encontrado sin vida, la noticia comenzó a circular rápidamente entre la comunidad local y despertó un fuerte debate en cuanto a la cobertura de los medios frente a los casos de esta magnitud y la aparente falta de políticas públicas por parte del Estado para intentar evitar estas muertes.

“Lamentablemente a la Policía le falta preparación y divulgó un parte con el nombre del chiquito. Algunos medios decidieron publicar los datos filiatorios del menor sin medir el impacto que eso podría generar. Nosotros decidimos no hacerlo por razones obvias”, señaló Gallana, quien con sumo cuidado, comenzó a desarrollar el caso, con el debido respeto que merece la familia del alumno fallecido.

Según explicó el periodista, el estudiante que apareció muerto acudía al mismo colegio donde semanas atrás se habían reportado denuncias por bullying. No obstante, subrayó que -de acuerdo al testimonio de allegados-, esos casos no tendrían vinculación con el fallecimiento del pequeño de 12 años, aunque advirtió por la deficiente capacidad del Estado para brindar respuestas ante hechos de este tipo.

“Esto es algo que se repite en toda la región y deja en evidencia la falta de políticas públicas. Yo he criticado mucho a la Dirección de Juventudes por avanzar en la ESI (Educación Sexual Integral) y desatender temas como el bullying y la salud mental. Las prioridades de la política no son las mismas que tiene la sociedad. Hoy el bullying y la salud mental no están en la agenda del Estado”, lamentó Gallana.

Esta mañana, y pese a que no había dictado de clases, los compañeros del nene fallecido decidieron concurrir a la escuela y despedirlo con una serie de mensajes en la puerta del edificio. Se espera que una vez finalizado el velatorio en horas del mediodía, el cortejo fúnebre pase por la puerta de la institución hasta que finalmente sus restos sean inhumados en el cementerio parque de Baradero.

En tanto, desde la Comuna informaron que un grupo de psicólogos que forman parte del equipo de salud pública atiende en forma gratuita en uno de los centros de atención primaria de la ciudad. Aunque admitieron que la problemática relacionada con los temas de salud mental se fue incrementando en los últimos años y se vio agravada por la pandemia, que ha repercutido tanto en adultos como en menores.

Por su parte, consultada por el tema, la periodista de La Opinión Semanario de San Pedro, Lilí Berardi, consideró que esta desgracia que hoy enluta a la ciudad de Baradero y obliga a poner el tema de la salud mental en agenda”. “Todos los cañones deben apuntar a reforzar los métodos de prevención respecto de depresiones profundas que llevan a decisiones intempestivas y trágicas”.

Por último, reflexionó: “Los adolescentes de hoy son hijos de una generación con un alto grado de frustración respecto a lo laboral y personal, y no cuentan con todas las herramientas y la contención con la que contaban otras generación que tuvieron relación con el mundo del trabajo y el estudio. Es una generación complicada, sin acceso a los estímulos básicos que permitan desarrollarse en un ambiente más adecuado”.