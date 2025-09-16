Un insólito episodio generó revuelo en Baradero, donde la policía ingresó por error a la vivienda de un periodista local. El afectado fue Juan “Pelusa” Maza, integrante de FM Tiempo 103.5, quien contó la situación al aire en su programa.

“Primero una intranquilidad y nervios, porque uno nunca pasó por ese momento. Te dicen que están haciendo un allanamiento en tu casa y no lo podés creer”, relató el comunicador.

Maza explicó que se enteró del operativo a través de mensajes de vecinos mientras estaba en la radio. “Pensaba terminar el programa e irme, pero me quedé intranquilo, así que fui. Cuando llegué la policía ya había hecho el allanamiento”, detalló.

Según reconstruyó, todo se originó tras un robo de herramientas en una obra ubicada en Carrasco y Mitre. Los investigadores siguieron la pista de una bicicleta que habría sido utilizada en el hecho y que fue confundida con la que estaba en su domicilio. “Aparentemente un tal Walter Pio, que residía en mi casa hace tiempo, fue el que cometió el robo. Por eso vinieron a hacerme el allanamiento”, explicó Maza.

Más tarde, un efectivo de la DDI se acercó a su casa para ofrecerle disculpas y aclarar lo sucedido. “Después vinieron a explicarme por qué el allanamiento en mi casa”, señaló el periodista, aún sorprendido por lo vivido.

