Un nuevo episodio de violencia en el fútbol volvió a sacudir este domingo a Baradero. El partido entre Fundición y Sportivo, disputado en el Polideportivo de la Ruta 41, terminó suspendido luego de que un futbolista del “lobo”, Bruno Cvitanich, recibiera una patada criminal en la espalda por parte de un jugador rival. La agresión quedó registrada en varias imágenes tomadas desde la cancha.

Según la parte policial, el hecho ocurrió en los últimos minutos del alargue del segundo tiempo. El árbitro decidió finalizar el encuentro porque “varios jugadores contrincantes se habían puesto agresivos entre sí”, considerando que el partido ya estaba cerrado.

Tras la patada, estalló un enfrentamiento entre grupos de ambos clubes y personal de la Policía Bonaerense debió ingresar al campo para frenar la situación. Es el segundo fin de semana seguido en el que un encuentro del fútbol local termina con incidentes.

El periodista Carlos Bordoli Soler, de #TúRadio, que estaba transmitiendo el partido, lamentó lo ocurrido: “Son situaciones que entristecen y que hacen replantear un montón de cuestiones”. Sobre la salud de Cvitanich, señaló que “está bien, más allá de que tenía mucho dolor; le había quedado la zona muy marcada después del golpe”.

“No hay justificación posible para una agresión de esas características”, remarcó el cronista. Además, indicó que “extraoficialmente se hablaba de 3 o 4 suspendidos” tras el violento episodio.

El video de la agresión, difundido por Pasión Deportiva Baradero, muestra el momento exacto de la patada que desató el escándalo.