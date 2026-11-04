El municipio de Baradero presentó un proyecto para desarrollar un nuevo espacio destinado a la radicación de pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de generar alrededor de 250 puestos de trabajo y fortalecer la actividad productiva local.

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La propuesta fue anunciada por el intendente Esteban Sanzio y contempla la venta de las siete hectáreas que todavía se encuentran disponibles en la Zona Industrial 2, ubicada en la intersección de las rutas 9 y 41. Los terrenos serían adquiridos por desarrolladores de la ciudad para poner en marcha el denominado Parque Industrial Incubadora de PyMEs Puente.

Según explicó el jefe comunal, la iniciativa comenzó a trabajarse hace entre cuatro y seis meses junto a empresarios, desarrolladores y representantes del sector privado. La propuesta busca que sean emprendedores de Baradero quienes inviertan y lleven adelante un emprendimiento pensado para impulsar el crecimiento económico de la propia comunidad.

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Sanzio destacó que el proyecto representa una oportunidad para ampliar las posibilidades de radicación de empresas y generar nuevas fuentes laborales. Además, adelantó que la iniciativa será presentada ante las distintas fuerzas políticas y deberá ser debatida en el Honorable Concejo Deliberante, que tendrá que definir si autoriza la venta de las tierras.

Cómo será el nuevo parque industrial incubadora

Uno de los desarrolladores del proyecto, Federico Londero, brindó detalles de la propuesta durante una entrevista con FM Tiempo. Explicó que Puente busca ofrecer un espacio preparado para que las PyMEs puedan instalarse y comenzar a operar sin tener que desarrollar desde cero la infraestructura necesaria.

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"Puente surge de una idea de crear un espacio ordenado y listo para que pequeñas y medianas empresas puedan venir e instalarse directamente y comenzar a trabajar", señaló.

El emprendimiento tendrá una superficie aproximada de cinco hectáreas y se diferenciará del formato tradicional de parque industrial. Según explicó Londero, el objetivo es facilitar también la vinculación entre las empresas que se radiquen y otras compañías de mayor escala.

Para eso, el desarrollo contempla la construcción de calles internas y la provisión de servicios e infraestructura, incluyendo energía y controles de acceso. La intención es que las empresas encuentren las condiciones necesarias para iniciar sus actividades y desarrollar sus proyectos productivos.

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Otro de los aspectos destacados por los impulsores es la posibilidad de que las firmas que se instalen puedan acceder a beneficios fiscales e impositivos contemplados en la Ley de Parque Industrial Incubadora.

Una inversión privada con acompañamiento del Estado

Desde el grupo desarrollador sostienen que la iniciativa debe surgir del sector privado, con el acompañamiento del Estado municipal. En ese sentido, Londero remarcó la importancia de que el emprendimiento sea impulsado por empresarios de la ciudad.

"Creemos que un proyecto de esta magnitud y de esta escala debe ser llevado a cabo por el sector privado, acompañado del Estado, pero lo fundamental es que sea trabajado por y para Baradero", expresó.

El proyecto todavía debe atravesar el debate legislativo local. La decisión del Concejo Deliberante sobre la venta de los terrenos será determinante para avanzar con el desarrollo del Parque Industrial Incubadora de PyMEs Puente, una iniciativa que apunta a atraer inversiones, ampliar la capacidad productiva y generar nuevas oportunidades laborales en Baradero.