El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) decidió apartar de su cargo al director de la Unidad Penal 11 de Baradero tras una denuncia por abuso sexual.

Ads

La denunciante es una penitenciaria, de 32 años, que presta servicios en ese penal de régimen semiabierto acusó a Oscar Espinoza de haber abusado sexualmente de ella dentro de la propia institución y en horario de trabajo.

La trabajadora del SPB radicó la denuncia y junto a personal de Recursos Humanos la ratificó ante el fiscal Rubén Darío Giagnorio, a cargo de la Fiscalía tematizada en violencia institucional del Ministerio Público Fiscal en la región.

Ads

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ordenó actuaciones para el sumario administrativo correspondiente y Espinoza fue apartado de su cargo. Lo trasladaron a una unidad penal de Florencio Varela, sin funciones específicas, mientras se sustancia el proceso en su contra.

Mientras tanto, el SPB designó a Nicolás Salva al frente de la cárcel de Baradero. El jefe interino proviene de la Unidad Penal 41 de Campana, donde se desempeñaba como subdirector de Seguridad.

Ads

Puede interesarte