Desde Fm. Tiempo relataron el insólito hecho que le ocurrió a Gustavo Axe, un vecino que se acercó al Centro Universitario para testearse luego de haber estado con fiebre y dolor corporal ¿El resultado? Negativo.

Sin embargo, menos dos horas después, recibió una llamada desde el Centro de Testeo y le comunicaron que había habido un error en su análisis y que en realidad el resultado era positivo.

No conforme con los dos resultados contrarios en un corto plazo, Gustavo acudió a un laboratorio privado y el resultado fue negativo.

En diálogo con Fm Tiempo, el vecino explicó que los síntomas habían comenzado el sábado luego de darse la tercera dosis. "Recurro al hospital para que me certificaran si era por la vacuna o por covid, un médico me ve de afuera, me atiende en un pasillo, no me toma ni la temperatura, me dice que es por la vacuna y me vuelvo a mi casa", explicó.

Como al día lunes los síntomas continuaban, el martes decidió testearse y comenzó la odisea. Ahora, quieren aislar a su mujer diez dias por ser contacto estrecho, aunque tiene las tres dosis.

"Quieren aislarnos a toda la familia. Ahora me toman del día lunes que es cuando supuestamente presente síntomas, 7 días de aislamiento", sumó Gustavo.