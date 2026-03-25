La ciudad de Baradero volverá a convertirse en epicentro del folklore nacional con la 51° edición del Festival Nacional de Música Popular Argentina de Baradero, uno de los encuentros culturales más tradicionales del país. La cita será del 27 al 29 de marzo en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi, con una programación que combinará figuras consagradas, artistas emergentes y los talentos surgidos del Pre-Baradero.

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Entre los nombres más destacados de esta edición sobresalen Soledad Pastorutti, Los Tekis, Lázaro Caballero, Antonio Tarragó Ros y Cuti y Roberto Carabajal, quienes encabezarán cada una de las jornadas con propuestas que reflejan la diversidad del género.

El viernes 27 abrirán el escenario Carafea y Lázaro Caballero, en una noche que promete un cruce generacional entre tradición y renovación. El sábado 28 será el turno de Antonio Tarragó Ros y Los Tekis, con una impronta del chamamé y los sonidos del norte argentino. En tanto, el domingo 29 tendrá como protagonistas a Cuti y Roberto Carabajal, con el gran cierre a cargo de Soledad Pastorutti, una de las artistas más convocantes del folklore.

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El festival también dará espacio a nuevas voces y agrupaciones como Los Pampas, La Yunta y los ganadores del Pre-Baradero, además de una nutrida grilla que incluye artistas como Flor Cazzuchelli, Flor Dávalos, Franco Ramírez y otros exponentes de la escena actual.

Las entradas ya se encuentran a la venta en modalidad diaria o abono para las tres jornadas, con opciones que van desde campo/tribuna hasta platea VIP. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la ticketera oficial, en un proceso que permite elegir fecha, ubicación y descargar el e-ticket.

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Entrada diaria

Platea VIP: $70.000

Platea: $50.000

Campo/Tribuna: $30.000

Abono 3 días

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