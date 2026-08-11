El Municipio de Baradero realizará a fines de agosto una subasta pública de vehículos y maquinarias que se encuentran en desuso. La jornada tendrá lugar el viernes 28 de agosto, a las 10, en el Centro Operativo municipal ubicado en San Martín 2106.

Ads

La medida fue dispuesta en el marco de la Ordenanza N° 7491/26, promulgada mediante el Decreto N° 562 del 23 de julio de 2026. El remate estará a cargo del martillero y corredor público José Enrique Arnaldi.

Qué vehículos y maquinarias se subastarán

Entre los bienes incluidos en la subasta aparecen distintos vehículos utilitarios y de transporte, además de maquinaria utilizada para tareas municipales.

Ads

El listado contempla:

Volkswagen Caddy , modelo 2001.

, modelo 2001. Chevrolet 15-190 con compactador , modelo 2000.

, modelo 2000. Ford 600 cisterna , modelo 1970.

, modelo 1970. Ford F-100 , modelo 1996.

, modelo 1996. Ford F-7000 D , modelo 1991.

, modelo 1991. Ford F-14000 , modelo 1998.

, modelo 1998. Ford Mondeo , modelo 1998.

, modelo 1998. Jeep Grand Cherokee , modelo 2007.

, modelo 2007. Renault Trafic ambulancia , modelo 1995.

, modelo 1995. Renault Trafic furgón largo , modelo 2001.

, modelo 2001. Mercedes Benz Sprinter 312D ambulancia , modelo 2000.

, modelo 2000. Toyota Hilux 4x2 2.5 TDI , modelo 2015.

, modelo 2015. Renault Kangoo , modelo 2012.

, modelo 2012. Mercedes Benz Sprinter 313 CDI , modelo 1987.

, modelo 1987. Tractor Fiat E-700 , modelo 1980.

, modelo 1980. Tractor Hanomag 400 , modelo 2012.

, modelo 2012. Tractor chico Hanomag 500A, modelo 2012.

Según informó el medio local FM Tiempo 103.5 de Baradero, también se incluirán una balsa de transporte denominada “Hernandarias”, una lancha “El Caonero”, un motor de embarcación y distintos equipos vinculados a las tareas municipales.

Ads

Maquinaria vial y equipos

El remate también contempla una importante cantidad de maquinaria y herramientas que se encuentran fuera de uso.

Entre ellas figuran una barredora de arrastre Econovo BARI2010, un barredor aspirador Econovo Bicupiro, una motoniveladora Champion 710-A, una niveladora de arrastre Melga, una excavadora sobre ruedas Tortone 160 y una compactadora de arrastre Caterpillar.

Además, se subastarán una cortadora de césped, dos chipeadoras —una Carwaggi y otra Deisa—, una aspiradora de arrastre RuliAr 5.0 y tubos de GNC.

Ads

Cuándo y dónde se podrán ver

Los bienes podrán ser inspeccionados antes de la subasta. La exhibición comenzará el martes 18 de agosto y se realizará de lunes a viernes, de 8 a 14, hasta el día del remate.

Los vehículos y las maquinarias estarán distribuidos en distintos establecimientos municipales: el Centro Operativo de Baradero, ubicado en San Martín 2106; el Corralón Municipal de Villa Alsina, en Rivadavia 330; y el Corralón Municipal de Santa Coloma, sobre calle Ceibo s/n.

Cómo será el pago

La subasta se realizará con base. Los compradores deberán abonar una seña del 20% y los honorarios establecidos por ley para el martillero, equivalentes al 10%, en el momento de la adjudicación.

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante cheque al día a nombre del adquirente o a través de una transferencia bancaria a la cuenta del Municipio.

El saldo del precio deberá cancelarse dentro de las 48 horas hábiles. Para retirar los bienes adquiridos será necesario presentar la constancia de pago correspondiente.

Desde el Municipio advirtieron que, en caso de incumplimiento, el comprador podrá ser declarado postor remiso y perder las sumas abonadas durante la subasta.