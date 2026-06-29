Momentos de extrema tensión se vivieron este domingo en la Unidad Penal N.º 11 de Baradero, donde una violenta pelea entre internos derivó en un motín, la fuga de dos presos y un importante operativo de seguridad que se extendió durante gran parte de la jornada.

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Según la información a la que tuvo acceso LANOTICIA1.COM, todo comenzó con un enfrentamiento entre grupos de internos dentro del establecimiento penitenciario. Como consecuencia de la pelea, cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas sufrió una grave lesión con un arma blanca y debió ser trasladada por una ambulancia del SAME al hospital.

🚨 Así fue el motín en la Unidad Penal 11 de Baradero.



La revuelta dejó cuatro heridos, dos presos lograron fugarse y fueron recapturados horas después. Tras los incidentes, trasladarán a unos 40 internos.



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En medio de los disturbios, dos detenidos aprovecharon la situación para escapar de la unidad, lo que motivó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad para dar con su paradero.

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La búsqueda concluyó cerca de las 18.10, cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) localizaron a los prófugos durante un rastrillaje a pie en una zona rural de Baradero, a la altura del kilómetro 142,5.

Los dos hombres, de 28 y 31 años, fueron reducidos y detenidos en el lugar, quedando nuevamente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de turno y del Juzgado de Garantías interviniente.

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Con los evadidos nuevamente bajo custodia, las autoridades lograron recuperar el control total de la Unidad Penal N.º 11 y poner fin al motín.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, como parte de las medidas adoptadas tras los incidentes, se prevé el traslado de aproximadamente 40 internos a otras unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense para restablecer el orden dentro del penal.