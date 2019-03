En declaraciones a LaNoticia1.com, la diputada provincial de Cambiemos por la Primera Sección y presidenta de la Juventud PRO de la provincia de Buenos Aires, Verónica Barbieri, salió a repudiar el brutal ataque al concejal Lucas Córdoba y otros militantes del macrismo durante un timbreo en la localidad de Laferrere, en el partido de La Matanza, quienes fueron agredidos por al menos cinco sujetos que llegaron en un auto y posteriormente quedaron detenidos por la Policía.

"Esto que le pasó a Lucas en La Matanza es el reflejo del país que nos dejaron, donde te agreden por pensar distinto. Nosotros estamos cambiando la forma de hacer las cosas y sentando las bases para tener un país donde las diferencias se resuelvan hablando, no a las piñas. No les importa nada, le pegaron con un fierro mientras estaban haciendo un timbreo, mientras hablaban con los vecinos, algo que estos mafiosos no conocen porque su idioma es la violencia", señaló ante nuestros micrófonos.

Repudiamos las agresiones a @lucascordobalm y a los militantes de la Juventud Pro La Matanza. La violencia no conduce a nada y a los que apuestan a ella #NoNosVanAParar Los argentinos elegimos un país distinto. ¡No bajemos los brazos! https://t.co/5Zwdne8XtT — Verónica Barbieri (@BarbieriVero) 23 de marzo de 2019

Cabe recordar que en 2012, cuando Barbieri se desempeñaba como directora del área de Juventud de Vicente López, también fue víctima de una brutal agresión por parte de un militante de La Cámpora. El hecho había ocurrido cuando la exfuncionaria de Jorge Macri repartía folletos del PRO en la esquina de Bartolomé Mitre y Vélez Sarsfield, en el barrio de Munro. Por aquel entonces, el agresor que la golpeó tenía 19 años y fue acusado por lesiones leves.

En ese sentido, la joven legisladora provincial expresó: "Me siento identificada con el mal momento que vivió Lucas porque me pasó algo parecido en el 2012 cuando estábamos hablando con vecinos en pleno Centro Comercial de Munro y un militante de La Cámpora me pegó una piña". En aquella oportunidad, el agresor de la agrupación kirchnerista que le pegó una trompada a Barbieri y le dejó la cara notoriamente marcada fue llevado a la comisaría y quedó imputado por lesiones.

"Lamentablemente parece que es la única forma que conocen para relacionarse con los que piensan distinto, no quieren debatir, pretenden llevarse todo puesto a través de la violencia. Pero se acabó el tiempo de las mafias y los aprietes, por más que intenten pararnos con agresiones, el cambio lo eligió la gente y eso nos da la fuerza para seguir transformando la Provincia", agregó la docente y presidenta de la Comisión de Políticas Sociales en la Legislatura.

Por último, en diálogo con LaNoticia1.com, la Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales y una de las mujeres más cercanas a la gobernadora bonaerense, reflexionó: "Le pegaron a nuestros militantes, la amenazaron a María Eugenia Vidal y nos vuelven a agredir, pero nosotros estamos convencidos de seguir adelante porque tenemos un compromiso con los vecinos que son los que eligieron cambiar y ni a las piñas nos van a parar".