Este viernes por la tarde, Barby Franco y su hija Sarah de tres años se vieron involucradas en un accidente en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 69, en Cañuelas.

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Según el parte policial, Franco manejaba su Tesla Cyberbeast hacia San Miguel del Monte, acompañada por su hija y otra mujer. Una camioneta se cruzó de frente, obligándola a frenar de urgencia. Tras eso, una Ford Maverick la impactó desde atrás y un Toyota Corolla terminó chocando contra la camioneta, generando un choque en cadena.

Afortunadamente, nadie sufrió heridas graves. Solo el conductor del Corolla sufrió un corte leve en la mano y recibió asistencia en el lugar. Barby Franco, Sarah y la otra ocupante del Tesla no tuvieron lesiones significativas.

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Fernando Burlando, esposo de Franco, compartió en redes videos grabados desde el Tesla mostrando cómo ocurrió el accidente. En su descargo calificó al responsable como “un asesino en estado de larva” y pidió sanciones más duras para conductores imprudentes.

Según publicó Infobae, el conductor y presunto responsable fue identificado como Roberto Paglioli, de 82 años. Tras abandonar su camioneta Mitsubishi L200 roja en un campo de Cañuelas, se trasladó a Santa Teresita en un Ford Focus blanco. El Ministerio de Transporte bonaerense lo inhabilitó para conducir.

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El Tesla Cyberbeast de Franco sufrió daños mínimos en la parte delantera, mientras que el Corolla terminó con el paragolpes destruido.