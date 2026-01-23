El director de Turismo de Benito Juárez, Alejandro Hernández, brindó un amplio panorama sobre el origen y crecimiento de la actividad turística en Barker - Villa Cacique, sede de la Fiesta Provincial de la Frambuesa.

"Es un proceso que comenzó a mediados de 2002, en un momento de reconversión marcado por una crisis muy fuerte, producto del cierre de la principal actividad económica y social de Barker, que era la fábrica de cemento Loma Negra. Ese impacto despertó el interés de reconvertir a la comunidad e impulsar un proyecto que nunca había existido: el turismo", explicó.

En ese contexto, y por decisión del actual intendente Julio Marini, junto a la comunidad se comenzó a trabajar en un proyecto de desarrollo turístico, pensado como una alternativa económico-social para acompañar la difícil situación que atravesaba el país en ese momento.

"Se empezó a planificar una serie de eventos que permitieran motorizar la economía y, a su vez, dar a conocer el destino. El calendario de eventos fue una herramienta estratégica de comunicación, pensada para salir de la estacionalidad y generar demanda durante todo el año", agregó en declaraciones a El Fénix.

Hoy Barker se posiciona como un destino conocido dentro de la provincia de Buenos Aires, con un flujo constante de visitantes durante todo el año. "Se han realizado importantes inversiones privadas en cabañas y actualmente contamos con casi cien plazas de alojamiento", destacó Hernández.

Las frambuesas

La plantación de frambuesa se desarrolla en un predio propiedad de Loma Negra, cedido al municipio en comodato. Existe un convenio de tercerización con un empresario local, que trabaja con equipamiento municipal como cámara de frío, sistema de riego por goteo y maquinaria para la producción.

"La plantación ha crecido mucho y hoy es un atractivo que se puede visitar durante todo el año, no solo en época de cosecha, que va de diciembre a marzo", explicó.

A partir del crecimiento de la Fiesta de la Frambuesa, surgieron numerosos emprendimientos privados que elaboran alfajores, licores, tartas y otros productos.

En la 23° edición de este año, el Complejo Municipal – Villa Cacique / Barker acogerá una vez más la celebración. Será los días 6, 7 y 8 de febrero.

Además, música en vivo con artistas de primer nivel - actuarán La Delio Valdez, Roxana Carabajal, Guasones, Rocío Quiroz-, espectáculos infantiles, paseo de artesanos y gastronómicos, productores de frambuesa y visitas guiadas a las plantaciones. La entrada general es $10.000 por los 3 días. La recaudación será destinada íntegramente a la Asociación Civil Por Mi Pueblo, integrada por 18 instituciones de Barker y Villa Cacique. No hay conectividad a internet en la zona por lo que stands y demás puestos se manejarán en efectivo.

En materia de seguridad, el operativo estará a cargo del secretario Infantino, con seguridad privada y presencia policial enviada por la Provincia.

Habrá micros gratuitos desde la Terminal de Ómnibus hacia el predio, que saldrán a medida que se completen, además de combis de refuerzo.

Más propuestas

Entre las propuestas turísticas actuales se destacan los ciclos de turismo diurnos y nocturnos, el alquiler de bicicletas desde la oficina de Turismo, servicios de cabalgatas a cargo de emprendedores privados, visitas a la plantación de frambuesa y al complejo recreativo, que registra una alta demanda.

También se ofrecen paseos autoguiados, como recorridos por el Bosque y el Cristo de las Sierras, además del servicio de Hotel y Spa, que funciona con normalidad.

Las tarifas de pileta y cabañas están reguladas por ordenanza municipal. Actualmente, las cabañas rondan los 30 mil pesos por persona por día, mientras que la entrada a la pileta para turistas es de aproximadamente 4 mil pesos.