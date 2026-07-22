Los micros que trasladaban de regreso a hinchas de Tigre fueron atacados a tiros en Montevideo luego de la goleada 3-0 ante Nacional por la ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana.

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El gravísimo hecho ocurrió en la zona de ruta 1 y Camino Cibils, cuando desde una moto, estilo sicarios, efectuaron al menos diez disparos que destrozaron los vidrios de los vehículos.

Se reportó un herido de bala en varias parte del cuerpo; se trata de un joven que fue trasladado a un centro médico y por el momento se desconoce su estado de salud.

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Los investigadores apuntan todas las miradas hacia la barra local.

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