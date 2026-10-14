El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, cuestionó al exmandatario municipal Rodríguez Erneta (2007-2014) por su pertenencia política y sus movimientos dentro del escenario local. Durante una entrevista con Atlántica FM, el jefe comunal lo definió como libertario y rechazó que sea considerado un adversario interno del peronismo.

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“No podés ser libertario un día, otro peronista. Es una panquequeada”, afirmó Barrera, al referirse al posicionamiento político de Erneta, quien participó en una lista vinculada a La Libertad Avanza.

En ese marco, el intendente sostuvo que el peronismo mantiene las puertas abiertas para quienes se identifiquen con ese espacio, pero diferenció esa apertura de quienes compiten electoralmente desde otras fuerzas políticas.

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Barrera cuestionó las ambiciones personales en la política

Durante la entrevista radial, el jefe comunal apuntó contra lo que consideró una lógica de construcción política basada en intereses individuales.

“Hay que pensar en los proyectos colectivos, porque el líder tiene que ser líder para la comunidad, no para él”, expresó Barrera, quien también cuestionó a quienes, según su visión, priorizan sus aspiraciones personales por encima de los objetivos comunes.

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Defendió su gestión y recordó las obras realizadas

Barrera también aprovechó la entrevista para responder a los cuestionamientos sobre su paso por el gobierno municipal y reivindicar las transformaciones que, según sostuvo, impulsó durante sus mandatos.

“Yo errores cometidos he cometido, como todo el mundo, y he hecho muchas cosas buenas, pero nunca actué en la gestión de mala fe”, afirmó.

En ese sentido, el intendente señaló que el respaldo de los vecinos constituye, para él, una referencia sobre su desempeño al frente de la comuna. “Esto está totalmente comprobado, no por mí, por el vecino que me eligió tres veces”, manifestó.

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Entre los principales logros que enumeró, mencionó la construcción de más de 45 kilómetros de cloacas, la entrega de 600 lotes con servicios y la instalación de luminarias LED en distintos sectores de la ciudad.

También destacó la creación de una Secretaría de Seguridad y aseguró que durante su gestión se duplicó la cantidad de efectivos policiales. Además, resaltó las obras vinculadas con la conectividad y la ampliación de los servicios de salud.

“Dimos vuelta Villa Gesell que no tenía un centro de salud”, sostuvo, al repasar las políticas públicas que atribuyó a sus años de gobierno.

“El geselino no se olvida”

Sobre el cierre de sus declaraciones, Barrera insistió en que las discusiones políticas no deberían dejar de lado el balance de las gestiones y las necesidades de la comunidad.

“Los políticos se olvidan rápido, pero el geselino no”, expresó el intendente, en una frase con la que buscó poner en valor las obras y medidas que, según planteó, marcaron su administración.