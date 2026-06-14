El intendente de Gustavo Barrera destacó las obras que impulsa la gestión de Axel Kicillof en la costa bonaerense y aseguró que la construcción de la autovía sobre la Ruta 11 es "la obra más importante que está haciendo la Provincia".

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En diálogo con Radio Provincia, el jefe comunal señaló que la economía de Villa Gesell depende principalmente del turismo y la construcción, dos actividades que, según afirmó, se encuentran entre las más afectadas por las políticas del Gobierno nacional.

"Hay cierre de empresas, despidos y vecinos que no llegan a fin de mes", sostuvo Barrera. Además, expresó su preocupación por la posible modificación del régimen de Zona Fría. "Ahora nos están por sacar la Zona Fría. Espero que no se apruebe porque incrementaría la factura de gas entre un 30 y un 50 por ciento", advirtió.

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En ese sentido, explicó que mantuvieron reuniones en el Congreso con legisladores nacionales para intentar frenar la iniciativa. "Nos reunimos con diputados y senadores tratando de impedir que este proyecto avance", indicó.

Por otra parte, al referirse al desarrollo productivo local, explicó que en el distrito existen restricciones para la instalación de industrias que puedan afectar el ambiente. "No tenemos una gran cantidad de fábricas porque no se permiten emprendimientos que puedan contaminar el suelo arenoso y las napas", señaló. En cambio, destacó la presencia de empresas vinculadas a la logística, la distribución y el turismo.

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En contraste con el panorama económico nacional, Barrera resaltó las inversiones realizadas por la Provincia en Villa Gesell. "Hemos trabajado con Axel Kicillof en mejorar la calidad de vida. Hicimos una gran cantidad de obras, el anillo de circulación de Villa Gesell, avenidas, calles asfaltadas e ingresos a Mar de las Pampas y Mar Azul", enumeró.

Finalmente, puso el foco en la obra vial que se desarrolla sobre la Ruta 11. "La obra más importante que está haciendo la Provincia es en Ruta 11: 72 kilómetros de autovía que van a unir Villa Gesell con el peaje de Mar Chiquita", afirmó. Además, recordó que la gestión bonaerense concluyó los trabajos en la Ruta Provincial 56, que conecta General Conesa con General Madariaga.

Según sostuvo, estas inversiones son clave para fortalecer la actividad turística. "Permiten que podamos recibir una mayor cantidad de turistas", concluyó.