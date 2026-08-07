La Fuerza Aérea Argentina celebrará el próximo lunes 10 de agosto su 114° aniversario con un acto central en la Base Aérea Militar Morón. Como parte de los preparativos, durante este fin de semana se llevarán adelante prácticas del desfile aéreo.

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Cada 10 de agosto se conmemora la creación de la Escuela de Aviación Militar, fundada en 1912, fecha que dio origen a la actual Fuerza Aérea Argentina.

Es así que vecinos de la zona oeste del conurbano bonaerense podrán observar y escuchar el paso de aeronaves militares en distintos momentos del día.

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En ese marco se espera la presencia de los F-16 Fighting Falcon adquiridos por el Gobierno argentino, en lo que sería la primera aparición pública masiva de aviones cazas desde su incorporación al país.

Debido a estas tareas, el Museo Nacional de Aeronáutica informó que permanecerá cerrado tanto el sábado como el domingo.

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Si bien la ceremonia está destinada a autoridades, personal militar e invitados especiales, los vuelos de entrenamiento podrán ser percibidos por quienes viven o transiten por distintas localidades cercanas a la Base Aérea de Morón y El Palomar.