A tres semanas del grave accidente ocurrido en Pinamar, Bastián Jérez, el nene de 8 años que sufrió severas lesiones tras un choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y el UTV en el que viajaba junto a su padre, mostró un esperanzador avance en su recuperación despertando del coma luego de haber sido sometido a su séptima intervención quirúrgica.

La noticia fue confirmada por su mamá, Macarena Collantes, a través de sus redes sociales. “Gracias a Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, expresó. Más tarde, detalló el momento con profunda emoción: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

El menor continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata, donde permanece estable. Desde el 15 de enero se encontraba bajo asistencia respiratoria mecánica, mientras los profesionales seguían de cerca su evolución clínica.

El despertar de Bastián se produjo un día después de la última cirugía, realizada el lunes al mediodía. Según informaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la intervención consistió en el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal. Este sistema permite conducir el líquido desde el cerebro hacia la pleura torácica en un solo sentido.

Tras la operación, las autoridades sanitarias confirmaron que el procedimiento se completó de manera satisfactoria y recordaron que, pese a la gravedad del cuadro, el niño se mantenía clínicamente estable desde hacía más de diez días, aunque continuará internado en cuidados intensivos.

Durante las últimas semanas, familiares y representantes de organizaciones de la sociedad civil acompañaron de cerca el caso. Vivian Perrone, referente de la fundación Madres del Dolor, estuvo junto a la madre del niño y señaló que “se estaban viendo pasos progresivos” en su evolución.

Mientras continúa el proceso de recuperación, la familia agradeció el apoyo recibido y pidió mantener las cadenas de oración. “Sigamos pidiendo por Basti. Gracias a todos”, expresó nuevamente su mamá.