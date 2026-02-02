Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado tras el tremendo accidente ocurrido en Pinamar, será sometido este lunes a una nueva intervención quirúrgica. Se trata de la séptima operación desde el choque que sufrió junto a sus padres en la zona de los médanos.

Ads

Puede interesarte

Según confirmaron fuentes cercanas a la familia, la cirugía se realizará en el Hospital Materno Infantil, donde el menor continúa internado bajo estrictos cuidados médicos. Se encuentran acompañándolo su madre, Macarena Collantes, y su padre, Maximiliano Jerez, quienes aguardan con expectativa que el cuadro clínico de Bastián logre estabilizarse.

El objetivo principal de la familia y del equipo médico es que, una vez que su estado lo permita, el niño pueda ser derivado al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, centro de alta complejidad especializado en atención pediátrica.

Ads

El accidente ocurrió durante la primera quincena de enero en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, cuando el vehículo tipo UTV en el que se desplazaba la familia impactó contra una camioneta. A raíz del violento choque, Bastián sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser reanimado en el lugar.

Tras las maniobras de emergencia, el menor fue trasladado al Hospital Municipal de Pinamar y posteriormente derivado a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata, donde permanece internado en estado crítico. Desde entonces, ya fue sometido a seis cirugías, en un cuadro que continúa siendo delicado y de evolución reservada.

Ads