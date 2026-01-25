Batalla campal entre vendedores de churros de Villa Gesell
El conflicto se habría originado por la ocupación del espacio de venta y derivó en la intervención policial. Investigan una presunta fábrica clandestina de churros.
Una pelea entre dos grupos de vendedores ambulantes de churros generó momentos de tensión en la intersección de Circunvalación y Paseo 105, en la ciudad de Villa Gesell. El enfrentamiento, que incluyó golpes, corridas y agresiones, terminó con cuatro personas detenidas tras la intervención policial.
Según las primeras informaciones, el conflicto se habría iniciado por un reclamo vinculado a la ocupación del espacio para la venta. Uno de los grupos estaría trabajando en el lugar sin la habilitación correspondiente y de las palabras pasaron a los puños.
Ante la violencia de la situación, intervino personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que logró controlar el enfrentamiento y dispersar a los involucrados. Como resultado del operativo, fueron aprehendidas cuatro personas, entre ellas dos hombres de 24 y 36 años, quienes quedaron imputados por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y del Juzgado de Garantías N° 6, que continuará con el proceso judicial correspondiente.
En paralelo, la investigación avanzó sobre la presunta existencia de una fábrica clandestina de churros que estaría vinculada a uno de los grupos enfrentados.
Hace 15 días atrás, se habían enfrentado churreros y vendedores de licuados por los lugares de venta en la playa.
