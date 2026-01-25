Una pelea entre dos grupos de vendedores ambulantes de churros generó momentos de tensión en la intersección de Circunvalación y Paseo 105, en la ciudad de Villa Gesell. El enfrentamiento, que incluyó golpes, corridas y agresiones, terminó con cuatro personas detenidas tras la intervención policial.

Según las primeras informaciones, el conflicto se habría iniciado por un reclamo vinculado a la ocupación del espacio para la venta. Uno de los grupos estaría trabajando en el lugar sin la habilitación correspondiente y de las palabras pasaron a los puños.

Ante la violencia de la situación, intervino personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que logró controlar el enfrentamiento y dispersar a los involucrados. Como resultado del operativo, fueron aprehendidas cuatro personas, entre ellas dos hombres de 24 y 36 años, quienes quedaron imputados por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y del Juzgado de Garantías N° 6, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

En paralelo, la investigación avanzó sobre la presunta existencia de una fábrica clandestina de churros que estaría vinculada a uno de los grupos enfrentados.

Hace 15 días atrás, se habían enfrentado churreros y vendedores de licuados por los lugares de venta en la playa.

