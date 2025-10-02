Un bebé de 11 meses permanece internado en el Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca tras recibir una brutal golpiza en su vivienda de Coronel Suárez. El agresor, identificado como Maximiliano R., de 23 años, fue detenido por la policía este martes, según informó LB24.

La madre del niño, una joven de 19 años, denunció que estuvo privada de su libertad junto a sus dos hijos durante tres días. Según su relato, logró escapar llevando a su hija de 3 años al jardín de infantes, donde pidió ayuda a la policía.

Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron al acusado y constataron que el bebé había quedado al cuidado de vecinos, presentando lesiones visibles. Tras la intervención, las víctimas fueron trasladadas a un hospital local, y el niño debió ser derivado de urgencia a la terapia intensiva del Penna, donde los médicos lograron estabilizarlo. Actualmente se encuentra en observación en pediatría.

El caso está bajo investigación de la Fiscalía N.º 15 de Bahía Blanca, que trabaja para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, de acuerdo con reportes de La Nueva Radio Suárez.

