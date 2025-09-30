Este martes se conoció un brutal de caso de violencia en el partido de Coronel Suárez donde, en la Comisaría de la Mujer y la Familia, se presentó una joven de 19 años, quien denunció haber permanecido privada de su libertad durante tres días junto a sus dos hijos menores, de 11 meses y 3 años de edad.

La mujer, según relató, estuvo cautiva en un domicilio ubicado en Av. Independencia al 700 y que logró escapar del lugar y trasladar a su hija de 3 años al jardín de infantes, dando inmediato aviso a la policía.

Cuando finalmente personal policial se presentó en el domicilio, constató la presencia de la pareja de la denunciante, de 23 años, mientras que el menor de 11 meses se encontraba en una vivienda vecina con visibles lesiones.

De forma inmediata se procedió a la aprehensión del masculino y al traslado de los menores y la madre al Hospital local.

Allí los médicos certificaron que la mujer presentaba hematomas en rostro, cuello y brazos; la niña de 3 años, golpes en el rostro; y el bebé de 11 meses, múltiples fracturas de cráneo y hematomas en distintas partes del cuerpo.

El detenido permanece alojado en los calabozos de esta dependencia, a disposición de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, según informó Suárez Al Día.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463