El diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch volvió a defender las gestión del gobierno de Javier Milei con una metáfora doméstica. En declaraciones recientes, el legislador comparó la situación económica del país con la de “una familia con gastos desmedidos” que debe reordenar sus prioridades para evitar el colapso.

“Hago el paralelo con la economía familiar de un presupuesto. Imaginate una familia en la que trabaja uno solo y son seis. Tienen autos, lanchas, casa de fin de semana, un caserón fenomenal, y cuando presupuestan, empiezan con delirios: uno quiere cambiar el equipo de audio, otro comprar otra lancha, y mandan al que trabaja a conseguir cinco empleos o a falsificar billetes. Eso es la Argentina”, expresó Benegas Lynch.

Según el diputado, el gobierno libertario busca “poner fin a esos delirios” mediante un reordenamiento del gasto público y un presupuesto orientado al equilibrio fiscal. “Lo que está haciendo Milei es, muchachos, reordenar. En paralelo a que vendés autos, lanchas y bajás la estructura, te reordenás porque tenés la casa llena de agujeros y goteras. Necesitás un presupuesto importante para salir del paso de la emergencia y del naufragio que ha dejado el kirchnerismo”, sostuvo.

Para Benegas Lynch, el objetivo final es lograr que el Estado “deje de vivir por encima de sus posibilidades”, como una familia que ajusta sus cuentas para no endeudarse más. “Lo que se pretende es el equilibrio fiscal. Basta de estar comprando autos y lanchas y delirios”, concluyó.

