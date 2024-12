El ejecutivo del municipio de Benito Juárez, que encabeza Julio Marini (Unión por la Patria) brindó una conferencia de prensa para informar sobre las medidas tomadas ante lo ocurrido en la última Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, donde los bloques de Juntos por el Cambio y Juárez Renace (vecinal), decidieron no presentarse.

“Esta situación es completamente inédita en la historia de la democracia de Benito Juárez y representa un obstáculo significativo para el avance de importantes proyectos en beneficio de nuestra comunidad. Entre los temas a tratar se encontraba la afectación del 100% de la tasa a la cantera y la compra de 11 inmuebles de alto impacto social, decisiones que cuentan con el respaldo abrumador de la población”, indicaron desde la comuna.

Por su parte, el presidente del Concejo, Ramiro Peón, sostuvo que se aplicarán las sanciones correspondientes a los ediles que “incumplieron” la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante.

“Lo que ha pasado es lamentable. Quedamos en la historia como la primera vez que el Concejo no pudo funcionar porque no había quórum, con concejales sancionados. Estamos hablando de la transacción inmobiliaria más importante de la historia del municipio y los concejales decidieron no sentarse a debatir”, señaló.

En ese marco se anunció que avanzarán con la compra de inmuebles y predios pertenecientes a la empresa Loma Negra, la cual deberá ser convalidada ad referéndum en el Concejo Deliberante. La decisión tomada por el municipio surge a raíz de la falta de tratamiento de los expedientes y teniendo en cuenta el plazo establecido por la empresa.