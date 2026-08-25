Berazategui volverá a vibrar con el 14º Bera Rock, uno de los encuentros musicales más esperados de la Zona Sur del Gran Buenos Aires. El festival se desarrollará del jueves 3 al domingo 6, de 14:00 a 1:00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, ubicado en calle 148 y 18.

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La propuesta tendrá un atractivo central para quienes quieran disfrutar de música en vivo: la entrada será gratuita y por orden de llegada, aunque la capacidad del predio es limitada.

Cuatro días con múltiples estilos musicales

Durante las jornadas se presentarán bandas de escuelas locales, grupos del distrito y artistas consagrados, además de la participación de la Orquesta Escuela Municipal.

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La programación incluirá los segmentos “Rock en Construcción” y “Amplificadas”, junto con un bloque de bandas tributo y diferentes propuestas musicales que recorrerán prácticamente todo el universo del rock.

Entre los estilos previstos aparecen rock nacional, funk rock, reggae, instrumental, ska, rock & roll, blues, country, folk fusion, pop, pop/rock, progresivo, alternativo, experimental e indie.

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También habrá espacio para sonidos más pesados, con propuestas de heavy, new metal, hard rock, hardcore, punk y grunge.

A esto se sumará un sector gastronómico, pensado para que el público pueda permanecer durante buena parte de la jornada y acompañar los recitales con distintas opciones para comer.

Un festival con una historia particular

El Bera Rock nació en 2009, durante la gestión del Dr. Juan José Mussi, y desde entonces se consolidó como uno de los grandes eventos musicales de Berazategui y de toda la Zona Sur.

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Su primera edición tuvo un comienzo histórico: el festival alcanzó el Récord Guinness por ofrecer 160 horas y 35 minutos ininterrumpidos de rock en vivo, una marca que, según la organización, nunca pudo ser superada por otro evento de similares características.

Con el paso de los años, el encuentro logró convocar a más de 40 mil personas y se transformó también en una plataforma para artistas emergentes. Una de sus principales características es justamente la posibilidad de que bandas y músicos locales compartan escenario con figuras de mayor trayectoria.

Un espacio para disfrutar en familia

El Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo se caracteriza además por ser un espacio libre de alcohol y humo, lo que permite que espectadores de diferentes edades puedan disfrutar de los recitales.

El evento contará con dos escenarios completos y asistencia técnica de alta calidad en luces y sonido, además de una programación que buscará reunir distintas generaciones y estilos vinculados con el rock.

La organización está a cargo de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, con el objetivo de volver a convertir al distrito en uno de los puntos de referencia de la música en vivo durante las jornadas del festival.