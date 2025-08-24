Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una banda dedicada al comercio de estupefacientes en la zona sur del conurbano bonaerense.

La investigación se inició a partir de un oficio judicial librado en junio del corriente año, mediante el cual la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes Descentralizada con asiento en Berazategui, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°20 de Quilmes, ordenó a la División Operaciones Área Metropolitana Sur de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la PFA profundizar las tareas sobre una pareja dedicada a la venta de sustancias prohibidas.

Como resultado de esas pesquisas y del análisis de la información recolectada, los federales identificaron a los proveedores de la droga y establecieron el circuito de distribución, traslado y acopio en tres domicilios de la localidad de Berazategui: uno ubicado en calle 2 y los otros dos en calle 132.

Con todas las pruebas reunidas, se solicitó a la magistratura interviniente la autorización para realizar los allanamientos, durante los cuales fueron detenidos dos hombres de nacionalidad peruana, otro sujeto y una mujer, ambos argentinos.

En el marco de esas mandas judiciales se incautaron cerca de 400 gramos de clorhidrato de cocaína en formato piedra de máxima pureza, un cuarto de kilo de cogollos de marihuana, 30 gramos de pasta base, 40.000 pesos en billetes de baja denominación, 37 cartuchos calibre 9 mm, 10 teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, dos equipos de comunicación tipo VHF con su base cargadora y demás elementos de interés para la causa.

Los detenidos, todos mayores de edad, quedaron junto a lo secuestrado a disposición del magistrado interventor, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes, acusados de infracción a la Ley Nacional de Drogas.