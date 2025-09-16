Berazategui: condenan a perpetua a los padres que mataron a León Aquino, su hijo de 18 meses
León Aquino fue víctima de violencia extrema. Sus padres, Yésica Aquino y Roberto Fernández, fueron condenados a prisión perpetua. Seis hermanos vivían en un entorno de terror.
El homicidio agravado de León Aquino, un niño de 18 meses, terminó con la condena a prisión perpetua de sus padres, Yésica Aquino y Roberto Fernández, en Berazategui. La investigación reveló un cuadro de violencia sistemática contra León y sus seis hermanos, quienes sufrían maltrato físico y psicológico constante.
León ingresó al hospital con heridas graves, incluyendo una aguja de coser incrustada en la espalda, que le provocó una septicemia fatal. Testimonios durante el juicio describieron el entorno de terror en el que vivían los niños. La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena presentó pruebas contundentes que dejaron al descubierto la brutalidad del crimen, a pesar de que los acusados negaron su responsabilidad.
De acuerdo a lo que publicó el medio local Ahora Online, la sentencia del Tribunal Oral N° 1 de Quilmes condenó a Yésica Aquino por homicidio agravado por el vínculo, con ensañamiento y alevosía, y a Roberto Fernández por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía.
El caso estremeció a toda la comunidad de Berazategui. Según la acusación, el nene murió luego de sufrir golpes, mordeduras y pinchazos, y llegó a tener una aguja de coser oxidada de 2,5 centímetros clavada en la espalda, lo que le provocó una infección mortal.
