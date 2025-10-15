Las llamas afectaron al predio de la empresa de transporte MOQSA, ubicado en Avenida 14 y General Belgrano.

Tres unidades fueron afectadas por el fuego antes de ser controladas por los Bomberos Voluntarios. El origen fue en un micro que carecía de motor y de batería, y luego el fuego afectó los laterales de otras dos unidades sin llegar a la destrucción total.

Si bien aún se desconocen las causas del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni personas heridas. Asimismo el servicio tampoco se vio suspendido, informó el portal local Verdad e Investigación.

Los equipos de emergencia continuaron trabajando en tareas de enfriamiento y peritajes para determinar el origen del fuego.

