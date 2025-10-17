Cristina Kirchner envió un mensaje a través un audio para la militancia que se movilizó a la puerta de su casa en San José 1111, el domicilio donde cumple su prisión domiciliaria.

En ese marco, y recordando el 17 de octubre de 1945, CFK señaló que “ese día, el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo”. Cristina también salió a saludar al balcón.

"El 26 es Milei o Argentina". Gracias @CFKArgentina por estar siempre junto a tu pueblo, la victoria del Fuerza Patria también será tu victoria. pic.twitter.com/WLQiOdgcyy — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) October 17, 2025

Asimismo, uno de los que participaron de la caravana fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof tras lo que fue el acto realizado en San Vicente. Allí llegó acompañado de una comitiva de militantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

En su audio, la exvicepresidenta también se refirió a la intervención en el mercado de cambios y los anuncios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“Ese día (el 17 de octubre de 1945) nació algo más que un movimiento político, nació la conciencia de un pueblo que entendió que la justicia social no se mendiga sino que se conquista. Y miren qué cosa curiosa: ochenta años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva: en aquel entonces era 'Braden o Perón' y hoy pareciera ser '(Scott) Bessent o Perón'...”, afirmó.

Entre otras columnas también asistieron desde el conurbano el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y La Cámpora.

Leales de corazón, yendo a bancar a Cristina una vez más 🩵🇦🇷 #CristinaLibre pic.twitter.com/0K1Fw5WyEB — La Cámpora (@la_campora) October 17, 2025

📍❤️Desde Lomas, hasta que Cristina esté libre



Nos encontramos con compañeros y compañeras en la estación de Lomas para arrancar la caravana a San José 1111. Somos miles, salimos desde cada rincón de la provincia y del país para dejar clarísimo que el pueblo no olvida a quien… pic.twitter.com/FVS2PMsFtS — Daniela Vilar (@danyvilar) October 17, 2025