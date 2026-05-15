Bianco aclaró que “Axel no es candidato a presidente” y opinó sobre el lanzamiento de Uñac: “Me parece perfecto”
El ministro bonaerense aseguró que el gobernador prioriza la gestión y la construcción política antes que las definiciones electorales de cara a 2027.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aclaró que el Gobernador está centrado en la gestión de la Provincia y no en una candidatura presidencial para el 2027. Sobre el lanzamiento del ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo que parece “perfecto”.
En declaraciones a Futurock, Bianco sostuvo que “Axel no es candidato a presidente” y remarcó que el gobernador “lo ha explicado 20 veces”.
“Lo primero que hay que hacer es construir una fuerza política, construir una alternativa, y después se verá cuáles son los candidatos”, afirmó el funcionario bonaerense. En ese sentido, señaló que Kicillof les pidió expresamente a sus funcionarios evitar anticipar debates electorales.
“A nosotros nos ha pedido expresamente que este no es un año de campaña y de candidaturas, sino de gestión, primero, y construcción política después”, expresó.
Las declaraciones de Bianco se producen en medio de las especulaciones dentro del peronismo sobre posibles postulaciones presidenciales para 2027 y luego de que distintos dirigentes comenzaran a posicionarse públicamente.
Consultado sobre dirigentes que ya manifestaron aspiraciones electorales, como el senador sanjuanino Sergio Uñac, el ministro bonaerense evitó cuestionamientos y aseguró que respetan esas posiciones.
“Respecto de Uñac o de cualquier compañero que tenga el legítimo deseo de representar a los argentinos, a nosotros nos parece perfecto, que lo diga, que lo haga”, señaló.
Sin embargo, aclaró que el espacio que responde a Kicillof considera que aún no es tiempo de lanzar candidaturas: “Nosotros creemos que este no es el año, pero esa es nuestra posición”, indicó.
“Otros compañeros que nosotros respetamos pueden tener una posición distinta, pueden considerar una estrategia electoral que sea adelantarse a las circunstancias y ya presentarse como candidato. Nosotros no tenemos un problema con eso”, concluyó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión