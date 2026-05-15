El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aclaró que el Gobernador está centrado en la gestión de la Provincia y no en una candidatura presidencial para el 2027. Sobre el lanzamiento del ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo que parece “perfecto”.

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En declaraciones a Futurock, Bianco sostuvo que “Axel no es candidato a presidente” y remarcó que el gobernador “lo ha explicado 20 veces”.

"Axel hoy no es candidato a presidente"



Carlos Bianco aseguró que "lo primero que hay que hacer es construir una fuerza política", señaló que "lo de Uñac está perfecto", pero remarcó: "Nosotros creemos que este es un año de gestión y no de candidaturas". pic.twitter.com/ci6uwdRDR9 — Corta (@somoscorta) May 15, 2026

“Lo primero que hay que hacer es construir una fuerza política, construir una alternativa, y después se verá cuáles son los candidatos”, afirmó el funcionario bonaerense. En ese sentido, señaló que Kicillof les pidió expresamente a sus funcionarios evitar anticipar debates electorales.

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“A nosotros nos ha pedido expresamente que este no es un año de campaña y de candidaturas, sino de gestión, primero, y construcción política después”, expresó.

Las declaraciones de Bianco se producen en medio de las especulaciones dentro del peronismo sobre posibles postulaciones presidenciales para 2027 y luego de que distintos dirigentes comenzaran a posicionarse públicamente.

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Consultado sobre dirigentes que ya manifestaron aspiraciones electorales, como el senador sanjuanino Sergio Uñac, el ministro bonaerense evitó cuestionamientos y aseguró que respetan esas posiciones.

“Respecto de Uñac o de cualquier compañero que tenga el legítimo deseo de representar a los argentinos, a nosotros nos parece perfecto, que lo diga, que lo haga”, señaló.

Sin embargo, aclaró que el espacio que responde a Kicillof considera que aún no es tiempo de lanzar candidaturas: “Nosotros creemos que este no es el año, pero esa es nuestra posición”, indicó.

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