Luego de las declaraciones de Javier Milei en el Foro Económico de Davos, las repercusiones de su discurso resonaron en todo el arco político. Con críticas a la comunidad LGBT, inmigrantes y la agenda ambiental entre otros puntos, el Presidente fue contundente en la Conferencia en Suiza. En ese contexto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dialogó con Radio Provincia y subrayó que la derecha internacional y el gobierno libertario avanzan “en una agenda de quita de derechos”.

“El otro día vi una noticia creo que era en el diario La Nación, que bueno, yo no sé si es verdad o mentira, porque a esta altura uno lee las cosas y no sabe si son verdad o mentira, pero una noticia que decía que Santiago Caputo había mandado a hacer una encuesta para ver si los argentinos estaban dispuestos a soportar una deriva autoritaria del gobierno”, relató el ministro de kicillof.

Antes de continuar, aclaró: “Yo no sé si es verdad o mentira, pero que salga en un diario y nadie lo desmienta, parecería real". Y luego cuestionó: "¿Y por qué haces eso? Porque estás pensando en a ver si avanza en ese sentido, si la sociedad lo va a tolerar”.

“Entonces, sí hay una deriva autoritaria, o un intento de deriva autoritaria. Me parece que están hincando el cuchillo hasta ver a dónde grita el paciente. Y bueno, me parece que hay que gritar lo antes posible ”.

En relación a las declaraciones de Milei en Davos refirió: “Obviamente la oposición y algunos sectores que hasta este momento le estaban validando y votando todo a Milei, referentes del macrismo, del pro, etc., los he visto también ponerse en contra de los ataques hacia la agenda ambiental, hacia la agenda de género”.

“Bueno, ellos se pensaron que esto era broma, y que era gratis darle poderes extraordinarios a un lunático como el presidente, a un tipo que viene a hacer los desastres que está haciendo, no solo en materia económica sino en lo que estamos discutiendo ahora, en materia política, en materia de ingeniería social”.

“Me parece que ellos están pensando, cuando hablan del cambio cultural, en una destrucción absoluta de la cultura de los argentinos, de los valores de los argentinos y de los derechos que se habían conseguido en los últimos años. O sea que sí, yo creo que la democracia está en peligro. Sin duda está en peligro la democracia. Por lo menos la democracia tal y como la conocemos”, sentenció Bianco.

En cuanto al contexto internacional analizó: “Hoy hay un contexto a partir de la llegada de Trump, y algunas señales que están sucediendo en el mundo, como para poder alinearse en ese marco de una ultraderecha, de un fascismo internacional, etc. Realmente es muy preocupante el ataque a los derechos que se habían conseguido, a las luchas que se habían tenido en los últimos años”.

“En los medios, él (Milei) lo ha planteado como la agenda wokista. Yo digo peronista, no me gusta mucho esa palabra wokista, es una palabra extranjera. Yo no sé ni lo que es, realmente, lo digo”.