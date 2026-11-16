La discusión por el Presupuesto bonaerense y el escenario electoral de 2027 volvió a ocupar un lugar central en la conferencia de prensa de los lunes del Gobierno provincial. En ese marco, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ratificó que la gestión de Axel Kicillof continuará promoviendo la posibilidad de que los intendentes puedan acceder a nuevas reelecciones.

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La definición surgió ante una consulta de la periodista Belén Robledo, de Página 12, quien preguntó si la modificación del régimen de reelecciones municipales formará parte de las negociaciones políticas vinculadas con el tratamiento del Presupuesto y las leyes económicas en la Legislatura.

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Bianco respondió que el oficialismo ya cuenta con una iniciativa presentada en el Senado bonaerense y que ese será el instrumento que buscarán impulsar.

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"Nosotros vamos a seguir canalizando la demanda de reelección de intendentes", sostuvo el funcionario, quien recordó que el gobernador ya manifestó públicamente su respaldo a esa posibilidad.

El ministro señaló que el proyecto fue presentado el año pasado por la senadora oficialista Yelen Durán y expresó la intención de que pueda ser debatido legislativamente cuando estén dadas las condiciones políticas.

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Quiénes negocian el Presupuesto en la Legislatura

Otro de los puntos abordados fue la conformación del equipo encargado de negociar con los distintos bloques legislativos el Presupuesto, la ley de financiamiento y la ley impositiva.

Al respecto, Bianco explicó que las conversaciones están a cargo de un equipo integrado por legisladores del espacio político del gobernador y funcionarios del Ejecutivo provincial.

Entre ellos destacó al ministro de Economía, Pablo López, quien tuvo un papel central en la elaboración de las iniciativas y en las explicaciones técnicas brindadas ante los legisladores.

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El funcionario evitó individualizar a todos los integrantes de la mesa de negociación, aunque aclaró que el trabajo involucra tanto a representantes parlamentarios como a integrantes del gabinete bonaerense.

Bianco ratificó el rechazo a eliminar las PASO

La posibilidad de implementar colectoras en las próximas elecciones nacionales también formó parte de las consultas. La pregunta estuvo vinculada con la propuesta del Gobierno de Javier Milei en el marco de una eventual reforma electoral y sus posibles consecuencias en la provincia de Buenos Aires.

Sobre ese punto, Bianco evitó pronunciarse específicamente sobre la aplicación de colectoras y volvió a remarcar cuál es la postura del oficialismo bonaerense respecto del sistema electoral.

La administración de Kicillof sostiene que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben mantenerse tanto a nivel nacional como provincial.

"Creemos que es el mejor instrumento para que democráticamente el pueblo peronista, o todos aquellos que acumulan con el campo popular, definan cuáles son sus candidatos y que después terminemos en una candidatura unificada", explicó.

El ministro aseguró que esa posición no es exclusivamente del sector que responde al gobernador, sino que cuenta con consensos dentro de los distintos espacios que integran el peronismo.

Como antecedente, mencionó dos encuentros políticos realizados en los últimos meses: uno en el Hotel Emperador y otro en la Casa de La Pampa, donde participaron gobernadores y referentes de diferentes sectores del justicialismo.

La estrategia electoral del peronismo para 2027

Con sus declaraciones, Bianco volvió a dejar en claro que el Gobierno bonaerense pretende sostener las PASO como mecanismo para ordenar las candidaturas del espacio opositor de cara al próximo turno electoral.

La intención es que los distintos sectores del peronismo y del campo popular puedan competir internamente y luego confluir en postulaciones unificadas, tanto para la disputa presidencial como para los cargos provinciales.

Mientras avanzan las conversaciones por el Presupuesto y el financiamiento de la Provincia, la reelección de los intendentes aparece como otro de los temas que podrían atravesar las negociaciones políticas en la Legislatura bonaerense.