El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que la reciente condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha unificado el apoyo del peronismo y otros sectores, modificando "el escenario general" en la política nacional.

El funcionario de Axel Kicillof aseguró que la condena está "totalmente viciada, totalmente amañada, sin ninguna evidencia certera", lo que a su entender demuestra la "podredumbre del sistema judicial argentino”.

Según Bianco, la decisión judicial contra Cristina Kirchner, quien había expresado su deseo de ser candidata para la tercera sección electoral, es "gravísima" y "totalmente extraordinaria e inédita" para la democracia argentina. Subrayó que esta situación influye significativamente en el escenario electoral de la provincia de Buenos Aires, considerada "la madre de todas las batallas".

Para Bianco, las consecuencias de esta condena provocaron una unificación amplia:

“Todos los sectores del peronismo inclusive sectores por fuera del peronismo hemos salido a apoyar a dar nuestra solidaridad, dar la discusión y el debate respecto de esta injusticia que se está cometiendo”, expresó a la radio FutuRock.

Sobre el cambio de escenario y las elecciones bonaerense, no descartó un cambio de fecha:

“Eso (el cambio de fecha) es una facultad que tiene el gobernador No sé, no me corresponde a mí decirlo ni sostenerlo", afirmó Bianco.

"Lo que te digo es que ya estaba todo el proceso electoral lanzado, la junta electoral tiene un cronograma electoral aprobado y en vigencia pero bueno, son decisiones políticas que tendrá que tomar el gobernador".

Cuando se le consultó si lo descartaba, Bianco respondió: "No en tanto sea una facultad que la puede ejercer, no lo descarto”.