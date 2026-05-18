El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cargó contra el presidente Javier Milei luego de que el mandatario reconociera en una entrevista periodística que existen variables económicas que “no están dando favorablemente” para el Gobierno nacional, aunque sostuvo que cualquier alternativa al oficialismo sería peor.

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La respuesta de Bianco llegó durante la conferencia de prensa de los lunes en Gobernación, tras una consulta del periodista Martín López Lástra, de FM Classic, FM Keops y AM del Pueblo.

“No vi las declaraciones de Milei realmente, pero las tomo como ciertas, porque no podría ser de otra forma. Debe haber abierto un diario, debe haber prendido el televisor para darse cuenta de que las cosas no van bien”, lanzó el funcionario provincial.

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En ese marco, el ministro cuestionó el desempeño del Presidente y lo acusó de estar desconectado de la realidad económica y social del país. “Debe haber dejado de hacer estupideces en Twitter como hace todo el día y se debe haber enterado de lo que pasaba en Argentina”, disparó.

Bianco aseguró que la crisis económica “ya no se puede negar” y enumeró problemas vinculados al consumo, los ingresos, el empleo y el cierre de fábricas. “Nadie puede negar la situación tan grave, tan catastrófica que está viviendo nuestro país como consecuencia de estas políticas”, afirmó.

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Además, rechazó la idea planteada por Milei de que la situación podría ser peor. “Yo creo que no hay peor que esto. En la historia de Argentina no hubo peor que este programa económico, con un deterioro tan rápido, tan avanzado, tan espiralizado”, sostuvo.

Según el funcionario bonaerense, la crisis se profundizó especialmente en los últimos meses. “En los últimos tres o cuatro meses se ha espiralizado la crisis por minuto”, afirmó.

Bianco también apuntó contra el estilo de gestión del Presidente y cuestionó su nivel de contacto con el interior del país y los sectores productivos. “No recorre una provincia, no recorre un municipio, no entiende qué le está pasando a la gente, no visitó una fábrica, nunca visitó una fábrica”, señaló.

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Finalmente, el ministro concluyó con una fuerte crítica política hacia el mandatario nacional: “Es un presidente que no está en control de la situación”.