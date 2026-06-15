El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó la política económica de la administración de Javier Milei y aseguró que amplios sectores de la población atraviesan una situación cada vez más compleja pese a los indicadores de recuperación que exhibe el Gobierno nacional.

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Durante una entrevista concedida a Radio Delta 90.3, el funcionario bonaerense sostuvo que el "experimento económico y social" impulsado por la gestión libertaria está generando más pobreza y exclusión, al tiempo que denunció un abandono de las responsabilidades que históricamente asumía el Estado nacional.

"El pueblo argentino está sufriendo las consecuencias del experimento económico y social del gobierno del presidente Milei. El resultado es más pobreza y más exclusión", afirmó Bianco al analizar el escenario económico y social del país.

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En ese sentido, el ministro reconoció la existencia de datos estadísticos que muestran crecimiento de la actividad económica en algunos sectores, aunque consideró que esa realidad no se refleja en la vida cotidiana de gran parte de la población.

"Más allá del dato estadístico de crecimiento y de la actividad económica que se ha visto en los últimos tiempos, cuando uno sale a la calle y recorre, la gente está cada vez peor, con problemas de ingresos, para llegar a fin de mes, para alimentarse y para acceder a las medicaciones", señaló.

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Bianco sostuvo además que la situación se ve agravada por lo que definió como un retiro del Estado nacional de áreas sensibles. Según explicó, el ajuste no sólo impacta sobre determinados sectores productivos, sino también sobre la capacidad de contención social.

"Hay una cuestión sustantiva y novedosa en la Argentina, que es el retiro total del Estado nacional de sus políticas sociales, sanitarias y educativas", expresó.

El funcionario de la gestión de Axel Kicillof consideró que la combinación entre la caída de actividades económicas específicas y la reducción de la intervención estatal está generando consecuencias negativas en amplios sectores de la sociedad.