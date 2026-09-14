Durante la conferencia de prensa de los lunes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, realizó un repaso de distintos indicadores económicos y sociales y cuestionó el rumbo de la gestión de Javier Milei.

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Bianco explicó que los datos presentados fueron recopilados de fuentes públicas y privadas, consultoras, organizaciones sindicales y distintos informes elaborados durante los últimos 15 días, con el objetivo de obtener un panorama sobre la situación económica, productiva y social del país y su impacto en la provincia.

En ese marco, el funcionario bonaerense sostuvo que el escenario continúa siendo “muy, muy grave para la población en Argentina” y también para los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

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Críticas a Milei por la cuestión Malvinas

Antes de presentar los indicadores, Bianco cuestionó al presidente Javier Milei por lo que definió como una “malvinización” de la agenda política.

Según el ministro, el Gobierno nacional habría intentado utilizar la cuestión Malvinas para desplazar la atención de los problemas económicos y sociales.

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“Me parece que no se puede tapar el sol con la mano”, sostuvo Bianco, quien calificó la estrategia como “totalmente oportunista”.

En ese sentido, mencionó una encuesta de la consultora Management & Fit, según la cual, de acuerdo con su exposición, seis de cada diez argentinos consideran que Milei no tiene un interés genuino por Malvinas y que se trató de una acción de carácter oportunista.

La actividad económica tocó un mínimo en el año

Al avanzar sobre los indicadores productivos, Bianco señaló que, de acuerdo con datos de la consultora Analytica, la actividad económica cayó 1,1% en julio y alcanzó un mínimo en lo que va del año.

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Además, remarcó que los sectores que registraron caídas concentran más del 70% del empleo registrado, por lo que consideró que el retroceso tiene un impacto directo sobre las condiciones laborales.

“Los sectores que caen son los que más empleo generan”, planteó el funcionario.

Caída de la industria y la construcción

Uno de los datos destacados durante la conferencia estuvo vinculado con la industria.

Según los indicadores oficiales mencionados por Bianco, la producción industrial registró una caída mensual del 5% en junio, lo que representó el mayor descenso desde marzo de 2025.

El ministro también sostuvo que, desde noviembre de 2023, el sector industrial se contrajo casi un 10%.

La construcción presenta un panorama similar. De acuerdo con los datos expuestos, la actividad cayó 4,6% en julio y acumuló dos meses consecutivos de retroceso.

Bianco sostuvo además que, desde el inicio de la gestión de Milei, la construcción acumula una caída cercana al 25%.

El funcionario destacó la importancia de ambos sectores por su capacidad para generar puestos de trabajo y advirtió sobre el impacto que su deterioro tiene sobre los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores.

Advierten por nuevos recortes de personal

Bianco también hizo referencia a las expectativas de las empresas constructoras para los próximos meses.

Según una encuesta realizada entre grandes empresas del sector, el 14,4% de las constructoras privadas y el 24% de las vinculadas a la obra pública prevén reducir personal entre agosto y octubre.

“La sangría no termina, la sangría continúa”, afirmó el ministro al referirse a las perspectivas laborales del sector.

Textil: caída de la actividad y pérdida de empleos

Otro de los sectores señalados como especialmente afectados fue el textil.

De acuerdo con un informe de la Fundación Pro Tejer, mencionado durante la conferencia, la actividad textil registró una caída interanual del 24,4% durante el primer semestre del año.

Bianco agregó que el sector acumula casi 27.000 empleos registrados perdidos desde el inicio de la gestión de Milei.

La inversión tampoco logra recuperarse

El ministro también puso el foco sobre uno de los argumentos que habitualmente utiliza el Gobierno nacional para defender su programa económico: el crecimiento de la inversión.

Bianco sostuvo que la expectativa oficial era que el ordenamiento macroeconómico permitiera impulsar la inversión y las exportaciones, mientras el consumo sufriría inicialmente el impacto del ajuste.

Sin embargo, afirmó que los indicadores muestran que la inversión tampoco está reaccionando.

Según datos de la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados, citados por el funcionario, la inversión bruta interna cayó 8,1% interanual en julio y registró además una baja del 3,5% respecto de junio.

La caída habría sido particularmente significativa en equipos y maquinaria y en el sector de la construcción.

“No arranca el consumo ni la inversión”

Al cerrar este tramo de su exposición, Bianco cuestionó nuevamente el desempeño de la economía argentina y sostuvo que no se observa una recuperación sostenida de los principales motores de la actividad.

“No arranca el consumo, que es el principal motor. La economía argentina tampoco arranca la inversión en nuestro país”, afirmó el ministro bonaerense.