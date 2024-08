El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó una conferencia de prensa y abordó los números de las vacaciones de invierno en la Provincia. Aseveró que el receso invernal “fue un desaste” y apuntó contra el secretario de turismo nacional, Daniel Scioli.

“La política pública en materia de turismo está dejando bastante que desear. Le pediría al secretario de Turismo, Daniel Scioli, que creo que conoce la Provincia de Buenos Aires, que tome medidas y políticas públicas para favorecer el turismo, que es lo que tiene que hacer. En lugar de recomendar al presidente al Premio Nobel, que se ponga a laburar“, lanzó Bianco.

Según el funcionario de Axel Kicillof, hubo una disminución de 11,7% en la cantidad de visitantes con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, bajó el gasto promedio de los turistas y la ocupación hotelera.

“No nos asombra ni nos sorprende, porque era algo que ya venía pasando. Nos pasó en la temporada de verano. Y es una alarma que nos aparece para la próxima temporada de verano”, continuó Carlos Bianco.

Además, criticó la eliminación del PreViaje y dijo desconocer un supuesto “Travel Sale” que lanzaría el secretario de turismo, Daniel Scioli:

“Si es bueno para la Provincia de Buenos Aires, bienvenido. Me suena que no. Me suena que no, que debe ser alguna cosa medio, pero no sé ni lo que es el Travel Sale”, culminó el ministro bonaerense.