El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue consultado sobre la medida cautelar dictada por una jueza que sostiene que no hay suficientes espacios en los centros de detención de menores para alojar a los jóvenes alcanzados por el régimen penal juvenil.

Ads

Puede interesarte

Bianco vinculó el problema con los montos adeudados por el gobierno nacional, que según explicó estaban destinados a mejorar la infraestructura edilicia del sistema penitenciario. "Si nos hubieran mandado esos fondos (...) seguramente estábamos en mejores condiciones", afirmó.

"El programa más grande de los últimos 200 años"

El ministro detalló que, al asumir la actual gestión, la provincia contaba con 24.000 plazas en el sistema penitenciario para unos 50.000 presos, y que se puso en marcha un plan para aumentar esa capacidad en un 50%, es decir, 12.000 plazas adicionales.

Ads

"Ya construimos e inauguramos 8.300 plazas", precisó, y remarcó que se trata del plan de infraestructura penitenciaria más grande en 200 años de historia provincial.

Respecto al aumento en la cantidad de detenidos —que hoy supera los 60.000—, Bianco aclaró que "no es una competencia del gobernador ni meter preso ni sacar de la cárcel a nadie, es una competencia de la justicia penal", y sostuvo que el incremento responde a que "hay 10.000 personas que cometieron ilícitos más que antes".

Ads

Puede interesarte

Un nuevo centro para menores

Sobre el régimen penal juvenil en particular, el funcionario recordó que el gobernador Axel Kicillof participó recientemente de la inauguración de un nuevo centro de detención, que identificó como Marcos Paz. "Nosotros estamos haciendo las inversiones y vamos a seguir haciendo las inversiones", aseguró.

En cuanto al fallo judicial, Bianco marcó distancia: "Las definiciones que toma una jueza penal, nosotros no tenemos mucho que ver con eso", aunque reconoció que los argumentos de la magistrada "son atendibles". "Nosotros tenemos que ejecutar, no tenemos que tomar decisiones respecto a eso", agregó.

Consultado sobre si la capacidad actual alcanza, fue contundente: "¿Alcanza? No. No. Tendríamos que tener más plazas penitenciarias".

Ads

El reclamo a Nación

Bianco cerró su respuesta insistiendo en la necesidad de mayores recursos y volvió a reclamarle al Gobierno nacional. "Si el gobierno nacional nos devuelve esos 28.000 millones, seguramente tendríamos mejores condiciones para el alojamiento de aquellos que son encerrados en el marco del régimen penal juvenil", concluyó.