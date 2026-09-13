El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, desarrolló una agenda de gestión en Coronel Suárez durante su visita a la Sexta Sección, donde recorrió el Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS) y supervisó obras de infraestructura en el pueblo de Santa María.

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En el centro universitario, Bianco destacó el trabajo que se realiza a través del Programa Puentes, una iniciativa del Gobierno bonaerense destinada a ampliar el acceso a la educación superior en distintos municipios de la Provincia.

En Coronel Suárez también visitamos el Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), que sigue mejorando sus instalaciones para que la comunidad del municipio haga realidad su acceso a la educación superior.



En este centro universitario, a través del Programa… pic.twitter.com/2okrZss8Pj — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 12, 2026

“En este centro universitario, a través del Programa PUENTES brindamos carreras e invertimos fondos del Gobierno de la Provincia para su mejoramiento”, señaló el funcionario en sus redes sociales.

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La recorrida incluyó también obras ejecutadas por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) en Santa María, donde Bianco estuvo acompañado por el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, y autoridades del organismo.

Según explicó el ministro, los trabajos apuntan a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos, además de favorecer la circulación y reforzar la seguridad vial y peatonal en la zona.

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Recorrimos obras que lleva adelante @OpisuPba en el pueblo de Santa María (municipio de Coronel Suárez) para mejorar las condiciones de vida de los vecinos.



Junto al intendente Ricardo Moccero y autoridades del organismo que conduce @barriosromi comprobamos el avance de los… pic.twitter.com/IzkpzBFNSY — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 12, 2026

“En el Gobierno de la Provincia seguimos invirtiendo y construyendo para crear un hábitat más justo y digno para los bonaerenses”, afirmó Bianco.

La agenda de gestión se desarrolló en paralelo al encuentro que el funcionario mantuvo en Coronel Suárez con dirigentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de la Sexta Sección, el espacio político que responde al gobernador Axel Kicillof.