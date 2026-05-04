El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció este lunes una nueva batería de promociones para quienes utilizan la aplicación Cuenta DNI, con descuentos en alimentos, ferias, gastronomía, universidades y otros rubros. Según detalló, el esquema de beneficios podría representar un ahorro mensual de hasta $163.000.

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Durante la habitual conferencia de prensa, Bianco precisó que uno de los principales cambios es la inclusión de las carnicerías dentro del rubro comercios de cercanía, que tendrán un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana.

En tanto, en las ferias y mercados bonaerenses, impulsados por el Ministerio de Desarrollo Agrario, habrá un 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 semanales. Ese mismo porcentaje y tope regirá para compras en comercios adheridos dentro de universidades, eventos, entidades educativas y clubes.

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El beneficio también alcanzará al rubro gastronómico. En restaurantes, bares y locales de comida, habrá un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana. La promoción incluye a los locales de estaciones de servicio de YPF, donde se replicarán las mismas condiciones.

Por otra parte, se mantendrán descuentos en marcas seleccionadas con un 30% todos los días, con un tope de $15.000 mensuales. En librerías de texto, el beneficio será del 10% los lunes y martes sin tope de reintegro, mientras que en farmacias y perfumerías habrá un 10% los miércoles y jueves, también sin límite.

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Entre las novedades, el funcionario destacó un beneficio adicional para jubilados, que contarán con un 5% extra de descuento en supermercados adheridos, con un tope unificado de $5.000 por semana.

Además, se incorporará una nueva modalidad de pago mediante tecnología NFC desde el celular, que permitirá acceder a hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la app, en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Bianco subrayó el impacto del programa en el consumo cotidiano y aseguró que, aprovechando todas las promociones disponibles, una familia puede ahorrar hasta el 28% de un gasto mensual estimado en $590.000. “Es una herramienta que ayuda muchísimo a los más de 10 millones de bonaerenses que utilizan Cuenta DNI”, afirmó, y agregó que el esquema se mantendrá “en la medida en que los recursos del Banco Provincia lo permitan”.