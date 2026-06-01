El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se mostró a favor de que los municipios puedan disponer libremente de los recursos provenientes del endeudamiento provincial y consideró que esa alternativa permitiría una distribución más simple y equitativa de los fondos.

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La definición del funcionario se produjo en medio del debate impulsado por intendentes de la oposición y del oficialismo, que reclaman mayor flexibilidad para utilizar esos recursos ante el complejo escenario financiero que atraviesan las comunas.

“Creo que se puede hacer más simple, decir que el 100% es de libre disponibilidad y se entregan por el CUD. Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de una manera equitativa”, sostuvo Bianco durante una conferencia de prensa.

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Las declaraciones representan un guiño al planteo que varios intendentes radicales vienen realizando desde hace meses ante la Legislatura bonaerense. Los jefes comunales sostienen que los municipios necesitan contar con mayor autonomía para decidir el destino de los recursos, especialmente frente a la caída de la recaudación y las dificultades para afrontar gastos corrientes.

Actualmente, la normativa impulsada por el gobierno de Axel Kicillof establece que el 70% de los fondos provenientes del endeudamiento provincial se distribuye entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante debe destinarse a programas específicos definidos por la Provincia.

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Sin embargo, los intendentes sostienen que las necesidades actuales obligan a contar con mayor margen de maniobra para atender compromisos como el pago de salarios, el medio aguinaldo y la prestación de servicios esenciales.

El reclamo ya ingresó a la Legislatura

La discusión ya comenzó a avanzar en la Legislatura bonaerense. La semana pasada, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, impulsó una moción de preferencia para que el proyecto que promueve la libre disponibilidad de los fondos municipales sea tratado en la próxima sesión.

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La iniciativa obtuvo respaldo unánime y será analizada esta semana por la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados.

En ese contexto, las declaraciones de Bianco aparecen como una señal de apertura por parte del Ejecutivo bonaerense hacia una modificación del esquema actual de distribución, una demanda que viene sumando apoyos entre los intendentes de distintos signos políticos.