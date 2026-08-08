El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, respondió con a la oposición que cuestionó la entrega de computadoras a estudiantes y las calificaron como una forma de “adoctrinamiento”.

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Los cuestionamientos se sucedieron luego de que Carlos Bianco, y el intendente de Bragado, Sergio Barenghi entregaron cien computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de instituciones educativas de Bragado.

"El gobernador Axel Kicillof decidió que Conectar Igualdad Bonaerense sea un programa provincial porque es importante que los chicos cuenten con una computadora para estudiar, divertirse y, a futuro, trabajar pero no todos tienen la misma oportunidad, ni los mismos recursos para acceder a la tecnología. Estas computadoras también significan un premio al esfuerzo", expresó.

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Bianco rechazó de plano la interpretación de “adoctrinamiento” y defendió el programa de entrega de herramientas tecnológicas.

“¿Qué adoctrinamiento? Les dimos un instrumento para que sigan trabajando y estudiando”, respondió el ministro.

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En ese sentido, aseguró que los equipos entregados no cuentan con contenidos políticos vinculados a ningún espacio partidario.

“La computadora no tiene ningún software peronista, ni comunista, ni socialista, ni libertario”, sostuvo.

El funcionario remarcó además que la entrega no está condicionada por las preferencias políticas de los estudiantes.

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“No le preguntamos a los chicos a quién van a votar para entregarles una herramienta que les corresponde de manera transversal”, afirmó.