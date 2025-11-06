El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, analizó el resultado de las elecciones nacionales y la victoria de La Libertad Avanza. Según el funcionario, el triunfo de Javier Milei se explicó principalmente por un “efecto miedo” que se generó tras el involucramiento directo del presidente estadounidense Donald Trump.

“Cuando se discutieron las políticas del gobierno provincial y de los gobiernos municipales, sacamos una diferencia importante. Pero cuando la discusión pasó a un plano más superestructural, jugaron varias cosas, como el efecto miedo por el involucramiento directo que tuvo Trump en la elección y por la amenaza de que si perdía Milei, al otro día Estados Unidos le quitaba el cuerpo”, señaló Bianco al medio marplatense La Capital.

El funcionario sostuvo que ese temor a un escenario de crisis financiera influyó en el comportamiento de un sector del electorado: “Todo el mundo sabía que si Estados Unidos le quitaba el cuerpo, es decir la asistencia financiera, el 27 de octubre iba a ser totalmente caótico en términos económicos”.

De acuerdo con su análisis, la diferencia nacional se produjo por el traslado de unos 600.000 votos de electores que en septiembre habían apoyado a terceras fuerzas seccionales, y que en octubre se inclinaron por La Libertad Avanza. Además, agregó que 300.000 personas que no habían votado en las primarias sí lo hicieron en la elección general.

Bianco reconoció que Milei obtuvo una victoria “mayoritariamente por miedo”, aunque también atribuyó una porción del voto libertario a la esperanza de mejora económica. “Lamentablemente, uno que ya vio naufragar todos estos proyectos de liberalización comercial, apertura y ajuste financiero sabe cómo termina esta historia. Siempre termina mal. Lo vamos viendo día a día: cierre de empresas, aumento del desempleo, caída de ingresos reales y endeudamiento de las familias.”

Internas del peronismo y desdoblamiento

Consultado sobre las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien había atribuido parte de la derrota nacional a la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones bonaerenses, Bianco fue categórico:

“No compartimos ese punto de vista, pero el gobernador nos dio una instrucción muy clara: no involucrarnos en discusiones internas.”

El funcionario sostuvo que la medida fue correcta desde el punto de vista político y técnico, y permitió consolidar la gobernabilidad en la provincia:

“El desdoblamiento nos permitió ganar con comodidad las elecciones provinciales, sumar más legisladores y concejales que aseguren la gobernabilidad en los municipios que gobierna nuestra fuerza política. Para nosotros fue un acierto.”

Finalmente, Bianco remarcó la necesidad de “construir una alternativa superadora” tras el resultado nacional y pidió dejar atrás los debates internos:

“Cada uno puede tener su interpretación, mientras lo haga con respeto y coherencia. Pero uno puede no estar de acuerdo, sobre todo cuando se trata de análisis contrafácticos.”