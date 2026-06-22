El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se pronunció sobre los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Jésica Cirio y a Elías Piccirillo, luego de la difusión de videos en los que se observa a la modelo manipulando grandes cantidades de dinero en efectivo.

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Consultado durante una conferencia de prensa sobre el caso que investiga el juez Luis Armella, Bianco confirmó que el Gobierno provincial tomó conocimiento de las imágenes y de las medidas judiciales que trascendieron en los últimos días.

"Sí, efectivamente vimos la noticia, vimos los videos. Entiendo que son videos de hace algunos años. También hemos leído en los medios que se produjeron allanamientos en el marco de la aparición de estos videos y que están vinculados a causas anteriores", señaló el funcionario.

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Sin profundizar sobre el contenido de la investigación ni sobre la situación de los involucrados, Bianco remarcó que el esclarecimiento del caso corresponde exclusivamente al ámbito judicial.

"Es un tema de la Justicia. La Justicia va a ser la que tenga que determinar cuál es el origen de esos fondos y, en el caso de que exista algún tipo de delito, es la que tiene que sancionarlo", afirmó.

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Las declaraciones se producen luego de que se conocieran allanamientos en domicilios de Banfield y de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Cirio y al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

El caso volvió a cobrar notoriedad tras la difusión de videos en los que la conductora aparece junto a importantes sumas de dinero en efectivo, material que derivó en nuevas medidas ordenadas por la Justicia para determinar el origen de los fondos y su eventual vinculación con las causas que ya se encontraban en trámite.

Desde la administración bonaerense evitaron realizar consideraciones políticas sobre el expediente y dejaron en claro que aguardarán el avance de la investigación y las conclusiones que surjan de la actuación judicial.

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